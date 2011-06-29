Пашинян предложил Алиеву начать консультации по подписанию мирного договора

В Ереване выступили с инициативой по проекту.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о том, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать двусторонние консультации по подписанию мирного договора между Ереваном и Баку. Соответствующее заявление иностранный политик из постсоветской республики написал своим подписчикам в Telegram-канале. Премьер-министр отметил, что проект уже согласован и ожидает официального подписания.

Предлагаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян пожаловался, что мерзнет в своей резиденции.

Фото: Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan