В Ереване прокомментировали расходы на электричество.

Руководитель армянского правительства Никол Пашинян заявил во время заседания перед коллегами о том, что здания резиденции в Ереване, на территории которой чиновник проживает вместе со своей семьей, не отапливаются должным образом. Таким образом иностранец ответил на слова о неэкономном использовании энергетических ресурсов в республике. Премьер-министр уточнил, что оплачивать расходы за счет личных сбережений по указанным статьям невозможно. Он призвал коллег посмотреть на то, какие денежные суммы в реальности тратятся.

Здания правительственной резиденции никогда не бывают теплыми... Газ используется, но здание не отапливается. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить отопители, чтобы не замерзнуть. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Нелогично отвергать проект по вступлению Армении в ЕС, заявил Пашинян.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia