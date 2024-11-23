Нелогично отвергать проект по вступлению Армении в ЕС, заявил Пашинян

В Армении призвали не исключать европейский путь из возможного сценария развития страны.

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что для властей в Ереване было бы нелогично отвергать законопроект по процессу вступления страны в Европейский Союз. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе интервью с местными журналистами из общественного телевидения. Премьер-министр добавил, что политическое большинство в парламенте должно рассмотреть вопрос. В том случае, если депутаты не примут проект, то он может быть вынесен на референдум. Для принятия решения требуется собрать подписи "За" трехсот тысяч человек.

Я с трибуны Европарламента заявил, что Армения готова сблизиться с ЕС настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным. После моего выступления эти обсуждения активизировались и привели к сбору подписей и намерению внести проект на обсуждение Национального собрания.... Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что ЦИК Армении 11 сентября дал свое согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение местного парламента документа "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Специалисты из профильной структуры разрешили сбор подписей с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения законодательного проекта на обсуждение Национального собрания требовались подписи 50 тысяч граждан. Инициативная группа, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей, 25 октября заявила, что собрала 60 тысяч подписей.

Ереван и Баку могут отказаться от исков при достижении мира, заявил Пашинян.

Фото и видео: YouTube / Լուրեր