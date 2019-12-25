Пашаев попросил об отводе судьи, рассматривающей дело Ефремова

Он заявил, что его ходатайства постоянно отклоняются.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил об отводе судьи, рассматривающей дело о смертельном ДТП, в котором обвиняют артиста. Об этом пишет ТАСС.

Причина отвода, по словам Пашаева, что он усмотрел признаки того, что судья заинтересован в определённом исходе дела. Защитник заявил, что суд отказался назначать новые экспертизы, которые помогут установить реальные обстоятельства дела.

Пашаев заявил, что его ходатайства постоянно отклоняются.

Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда. Эльман Пашаев, адвокат

Ранее жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в смертельном ДТП.