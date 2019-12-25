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Пашаев попросил об отводе судьи, рассматривающей дело Ефремова
Сегодня, 11:32
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matveyvn

Пашаев попросил об отводе судьи, рассматривающей дело Ефремова

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Он заявил, что его ходатайства постоянно отклоняются.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил об отводе судьи, рассматривающей дело о смертельном ДТП, в котором обвиняют артиста. Об этом пишет ТАСС.

Причина отвода, по словам Пашаева, что он усмотрел признаки того, что судья заинтересован в определённом исходе дела. Защитник заявил, что суд отказался назначать новые экспертизы, которые помогут установить реальные обстоятельства дела.

Пашаев заявил, что его ходатайства постоянно отклоняются.

Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда.

Эльман Пашаев, адвокат

Ранее жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в смертельном ДТП.

Теги: дело ефремова, суд, эльман пашаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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