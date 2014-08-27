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Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР

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Врио главы ЛНР рассказал о попытках ВСУ атаковать территорию.

Обстановка в Луганской народной республики на линии боевого соприкосновения остается напряженной, так как противник пытается атаковать российские силы. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий губернатора Леонид Пасечник. Эксперт уточнил журналистам, что Вооруженные силы РФ эффективно отражают нападения со стороны Вооруженных сил Украины, а также не допускают прорыва линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Ситуация остается стабильной и контролируемой.

Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону. Однако сказать, что это какое-то системное наступление, наверное, нельзя, здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций.

Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: всу, леонид пасечник, лнр, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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