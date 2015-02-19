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Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow

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По его словам, ПВО работает эффективно.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник оценил работу системы ПВО в регионе против ракет Storm Shadow. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Пасечника, ракета Storm Shadow обладает неким интеллектуальным моментом, с помощью которого она может самостоятельно выбирать траекторию движения. Врио главы региона отметил, что на сегодняшний день ситуация серьезно подправлена.

Достаточно большое количество ракет уничтожено, были доклады позавчера, вчера: целый день работает ПВО. По докладам, которые мне поступают, работает эффективно.

Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Ранее Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: storm shadow, днр, леонид пасечник, пво, ракета
Категории: Лента новостей, Новости России,

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