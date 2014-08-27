Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной

Врио главы ЛНР оценил ситуацию с украинскими обстрелами.

Российские подразделения противовоздушной обороны города Луганска эффективно сбивают ракеты Storm Shadow британского производства, поэтому обстановка сейчас на этой территории сложилась довольно стабильная. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал временно исполняющий обязанности губернатора Луганской народной республики Леонид Пасечник. Специалист пояснил, что напряженность фиксируется в тех населенных пунктах, которые примыкают к линии боевого соприкосновения. Речь ведется об украинских обстрелах Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной и Сватова.

Изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полета и так далее, наши подразделения ПВО осуществляют борьбу и противодействие указанному виду вооружения, и достаточно эффективно мы сбиваем эти ракеты… Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР.

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