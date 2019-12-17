Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

Злоумышленники попытались провезти запрещенный груз в Таджикистан.

Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5,8 млрд рублей, если продавать его на "черном рынке". Запрещенные вещества везли из Германии в Таджикистан транзитом через Россию. Груз был упакован в 2 тысячи бутылок с бесцветной жидкостью. Они прилетели в московский аэропорт из немецкого Кельна. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенники установили, что партия предварительно не была задекларирована. На этикетках была указана ложная информация о содержании вещества в бутылках.

Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида прокомментировали представители ведомства

На самом деле концентрация наркотиков превышает 50%,т.е в 1мл содержится более 500 мг метадона. Возбуждено уголовное дело по статье за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.

Ранее Piter.tv писал о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Академии ФСБ России и аэропорту Внуково.

