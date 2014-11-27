Партия зеленых в Великобритании призвала выйти из НАТО после конфликта на Украине

Сейчас страна должна способствовать тому, чтобы конфликт скорее завершился.

Сопредседатель британской партии "Зеленые" Адриана Рамзи считает, что Великобритания должна выйти из НАТО после военного конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Sky News".

Выход Великобритании из альянса является долгосрочной политикой партии. По словам Рамзи, "Зеленые" хотели бы, чтобы больше внимания уделялось "миротворческим институтам". При этом спешно покидать НАТО не стоит: страна должна способствовать скорейшему завершению конфликта. Рамзи ожидает, что премьер-министр Борис Джонсон добьется того, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров.

Также в руководстве партии считают, что нужно усилить экономическое давление на Россию и стать более независимыми от ее энергоносителей.

Ранее Борис Джонсон побывал на Украине и рассказал, как он до туда добрался.

Фото и видео: news.sky.com