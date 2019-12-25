Борис Джонсон на видео объяснил, как смог добраться от Украины.

Британский премьер-министр рассказал украинским журналистам о том, что приехал в Киев поездом из Польши. Соответствующее заявление иностранца опубликовано вечером 10 апреля на официальной странице Железных дорог Украины на аккаунте в социальной сети в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская и террористическая организация). Борис Джонсон посетил с неанонсированным раьочим видитом столицу Украины в субботу 9 апреля.Там он пообщался с главой государства Владимиром Зеленским.

Я еду на потрясающем украинском поезде в Киев из Польши и хочу поблагодарить всех украинских железнодорожников за то, что вы делаете. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

По данным британской газеты Daily Mail, о состоявшемся визите Бориса Джонсона в Киев планировалось объявить только после того, как премьер-министр покинет Украину Однако лондонское посольство сделало это раньше срока. На странице дипломатического ведомства фотография Джонсона и Зеленского, сидящего за переговорным столом, появилась в 15 часов по времени столицы Великобритании (в 17 часов по времени Москвы) с подписью: "Сюрприз".

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Фото: YouTube / Офіс Президента України

