Паром через Свирь перевез более тысячи автомобилей за два дня

Желающие прокатиться на пароме в Подпорожье выстраивались в очередь.

Паром "Аркадий Филатов" с открытия переправы через реку Свирь выполнил 51 рейс и перевез с правого берега реки на левый и обратно 1186 автомобилей за два дня. Переправа начала работу 15 мая, после того, как был закрыт на ремонт мостовой проезд через Верхне-Свирскую ГЭС. Работы по сооружению переправы и организации движения через реку проводились в ускоренном режиме, поскольку строительство моста через реку Свирь, начавшееся в 2019 году, еще продолжается и завершится к 2023 году.

По сообщению администрации Ленинградской области, жители района смогут пользоваться переправой совершенно бесплатно. Однако администрация Подпорожского района призвала местных жителей не относиться к парому как к прогулочному кораблю.

Глава администрации Александр Кялин написал об этом в соцсети ВКонтакте - на своей странице и странице администрации района. По его словам, из-за того, что многие просто приехали прокатиться, образовывались очереди с обеих сторон, в которых стояли и те, кому надо было попасть домой или на работу. В комментариях пользователи обратили внимание на то, что причиной очередей могли быть и технические проблемы на переправе, а не праздные катания жителей.

Глава администрации напомнил про альтернативные маршруты для жителей обоих берегов, и уточнил, что если электрички и автобусы будут ходить пустыми, то некоторые рейсы будут отменены. Этот момент также вызвал негодование пользователей, отметивших, что для организации переправы и выбора оптимального маршрута у них было всего лишь два дня.