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Пародию ТНТ на Соловьева и Скабееву удалили с YouTube и Premier
Вчера, 8:16
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Alena_Zinovieva

Пародию ТНТ на Соловьева и Скабееву удалили с YouTube и Premier

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Также юмористы примерили на себя образы Дмитрия Кисилева и Артема Шейнина.

В эфир телеканала ТНТ вышел новый выпуск шоу "Однажды в России", в котором пошутили над "главными пропагандистами" страны. В частности, юмористы примерили на себя роли Владимира Соловьева, Дмитрия Кисилева, Ольги Скабеевой и Артема Шейнина.

Артисты представили зрителям небольшую одноактную пьесу. В ней приняли участие Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Екатерина Моргунова и Михаил Стогниенко. Они в шуточной форме показали, как журналисты пытаются представить Россию как "страну возможностей", используя обильные приемы пропаганды.

Позже эти скетчы были удалены с платформы YouTube и онлайн-кинотеатра Premier. В беседе с "Медузой" сотрудники ТНТ заявили, что не в курсе ситуации с удалением выпуска передачи "Однажды в России".

Ранее телеведущий Андрей Норкин резко высказался об актерах, критикующих власть.

Фото: кадр из программы "Однажды в России" на ТНТ

Теги: однажды в россии, пародия, тнт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все

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Аноним
Вчера 12:10

Пародия была сделана талантливо, артистично, и с точными характеристиками так называемых пропагандистов. Браво программе

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Аноним
Вчера 13:50

Это и есть сатира, а не тупой юмор ниже пояса! Молодцы!!!

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Аноним
Вчера 19:27

Цензура?! Где посмотреть то теперь? (

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Аноним
Вчера 13:46

Почему же удалили?

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