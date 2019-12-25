Пародию ТНТ на Соловьева и Скабееву удалили с YouTube и Premier

Также юмористы примерили на себя образы Дмитрия Кисилева и Артема Шейнина.

В эфир телеканала ТНТ вышел новый выпуск шоу "Однажды в России", в котором пошутили над "главными пропагандистами" страны. В частности, юмористы примерили на себя роли Владимира Соловьева, Дмитрия Кисилева, Ольги Скабеевой и Артема Шейнина.

Артисты представили зрителям небольшую одноактную пьесу. В ней приняли участие Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Екатерина Моргунова и Михаил Стогниенко. Они в шуточной форме показали, как журналисты пытаются представить Россию как "страну возможностей", используя обильные приемы пропаганды.

Позже эти скетчы были удалены с платформы YouTube и онлайн-кинотеатра Premier. В беседе с "Медузой" сотрудники ТНТ заявили, что не в курсе ситуации с удалением выпуска передачи "Однажды в России".

Ранее телеведущий Андрей Норкин резко высказался об актерах, критикующих власть.

Фото: кадр из программы "Однажды в России" на ТНТ