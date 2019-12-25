Телеведущий Андрей Норкин резко высказался об актерах, критикующих власть

В список нежелательный попали Татьяна Лазарева, Павел Табаков, Александра Бортич и Василий Сигарев.

Телеведущий Андрей Норкин в эфире передачи "Место встречи" на НТВ резко высказался против российских актеров, которые неподобающе высказываются о жизни в России и посещают митинги, посвященные свержению власти.

В список нежелательных актеров Норкин внес Татьяну Лазареву, Павла Табакова, Александру Бортич и Василия Сигарева. Он не понимает, как можно критиковать власть, зарабатывая государственные деньги.

"Мне не совсем понятно, почему люди работают в России в свое удовольствие, снимаются в кинопроектах, а потом вдруг начинают гадить на свою страну. Как сказал Михалков, не нравится – вперед", - отметил телеведущий.

К слову, сын знаменитого актера Олега Табакова, 25-летний Павел заявил, что российские власти "не хотят слышать народ" и "наказывают за инакомыслие". Артист сравнил развитие РФ с Северной Кореей. Павел не скрывает, что покинет родину, если у него возникнут проблемы с работой.

Ранее актер Борис Щербаков опроверг слухи о том, что заболел коронавирусом.

Фото: ВКонтакте / Андрей Норкин