Парня задержали в Тосно за любовь к гашишу и несовершеннолетним

Девочка проживает в неполной семье и состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

В Тосно Ленинградской области задержали 26-летнего жителя Тверской области. Он подозрению в употреблении наркотиков и развращении 17-летней девушки. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка находилась на лечении в детском отделении больницы. Днём к ней пришел знакомый, с которым она покинула территорию больницы, они направились на рядом прилегающий к больнице пустырь. Там 26-летний Р. начал курить гашиш, после чего совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Молодой человек был задержан. Девочка проживает в неполной семье и состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv