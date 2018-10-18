Любитель пива выстрелил в лицо молодому человеку и скрылся с его велосипедом

Инцидент произошел ночью 27 июля в центре Петербурга.

Ночью на юного велосипедиста напали в Адмиралтейском районе Петербурга. Он получил травму, а также остался без велосипеда. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, инцидент произошел около часа ночи 27 июля на Загородном проспекте. Неизвестный мужчина выстрелил в лицо 18-летнему молодому человеку, а затем отобрал его транспортное средство и скрылся. Пострадавшего доставили в глазную травму на Литейном проспекте. Есть предположение, что злоумышленник выстрелил из газового пистолета.

Обидчика сняли камеры видеонаблюдения. Мужчина европейской внешности в черных очках держал в руках две бутылки пива.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пешеход скончался после ДТП с мотоциклистом.

Фото: pixabay.com