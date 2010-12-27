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Мотоциклист насмерть сбил пешехода
Сегодня, 10:04
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maksimmowa

Мотоциклист насмерть сбил пешехода

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Детали аварии уточняются.

В субботу, 27 июля, в 1:40 ночи у перекрестка проспекта Ветеранов с улицей Симоняка произошло серьезное ДТП. Мотоцикл марки Suzuki сбил насмерть пешехода. Новость сообщили очевидцы инцидента в социальной сети ВКонтакте.

По предварительной информации, погибший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка, личность пострадавшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее: Мужчина на самокате врезался в буксировочный трос между двумя автомобилями.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, мотоцикл, смерть пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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