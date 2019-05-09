Петербургские парламентарии предложили поддерживать НКО, которые занимаются благоустройством

В парламенте Петербурга предложили оказывать государственную поддержку НКО, которые занимаются благотворительностью. Депутаты рассматривают варианты финансовой, имущественной и иной формы содействия, – сообщают в пресс-службе петербургского ЗакСа.
Инициатива была выдвинута на фоне изменений, которые были внесены в федеральное законодательство. Согласно этим поправкам, НКО, которые занимаются благоустройством территорий Санкт-Петербурга могут рассматриваться как социально ориентированные организации, – говорит председатель петербургского парламента.
На мой взгляд, это абсолютно правильное решение – ведь то, что они делают, в первую очередь, касается непосредственно жителей нашего города. Мы говорим о волонтерских организациях, которые по собственной инициативе и своими силами приводят в порядок памятные места, захоронения павших героев, зеленые зоны и берега водоемов. Это действительно хорошее дело, которому можно и нужно помогать.
Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Бельский также отметил, что у Северной столицы имеется богатый и успешный опыт взаимодействия государственных структур с социально ориентированными НКО.
Некоммерческий сектор хорошо проявил себя как помощник в решении локальных задач, развитии узких направлений, проектной работе с конкретными категориями жителей. Поэтому город последовательно развивает это сотрудничество. По сути, речь идет о формировании гражданского общества, которое является надежной опорой для государства,
Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Напомним, накануне в ЗакСе выступили с инициативой, согласно которой следует скрывать данные о доходах и адресе участников СВО, которые участвуют в выборах.
Фото: Пресс-служба Законодательного СОбрания Санкт-Петербурга
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