Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Обращение подписали три немецких политика.

Парламентарии Евросоюза обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии. Три члена фракции от ФРГ призвали ЕС заняться кампанией РФ о распространении COVID-19. Содержание соответствующего электронного документа раскрыли журналисты "РИА Новостей". Авторами обращения выступили Сергей Лагодинский, Александра Геесе и Виола фон Крамон-Таубадель.

Мы серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями прокомментировал авторы обращения

Иностранцы отметили, что неподобающую информационную политику также проводят в Китае. В ФРГ уверены, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие к работе организации. По словам депутатов, усилия по дезинформации направлены против демократических ценностей и институтов ЕС. Уже сейчас местное население и европейские соседи задают вопросы о деятельности ЕС в условиях пандемии коронавируса. Однако по данным "РИА Новостей", немецкие представители парламента ни разу не привели конкретный пример дезинформации.

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Видео: YouTube/Al Jazeera English , VICE News