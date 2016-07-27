Парламент Украины принял госбюджет на 2021 год с дефицитом

Проект бюджета поддержали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламент Украины принял закон о государственном бюджете страны на 2021 год.

В нем заложен дефицит на уровне 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Проект бюджета поддержали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава минфина Украины Сергей Марченко отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрен рост расходов на систему здравоохранения, на закупку вакцин от COVID-19, а также на повышение минимальных зарплат, зарплат врачам (+30%) и учителям (+20%). Доходы заложены на уровне 1,092 трлн гривен, расходы - 1,328 трлн гривен. Предельный объем дефицита составляет 246,6 млрд гривен.

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Видео: YT / Факти ICTV