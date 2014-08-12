Минфин Украины предупредил о последствиях, если ЕС не обновит беспошлинный режим

Отмечается, что беспошлинная торговля с ЕС принесла Украине в 2024 году почти одну десятую дохода от экспорта.

Мининстр финансов Украины Сергей Марченко предупредил о последствиях, если Евросоюз не обновит беспошлинный торговый режим для Киева. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

По словам Марченко, ЕС является ключевым торговым партнером Украины. Он подчеркнул, что для страны было бы "разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта". По данным издания, беспошлинная торговля с ЕС принесла Украине в 2024 году почти одну десятую дохода от экспорта, общий объем которого составил 41 млрд долларов.

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