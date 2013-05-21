Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом

Иньяцио Кассис получил новую должность.

Парламент Швейцарии в среду избрал президентом на 2022 год главу Федерального департамента иностранных дел (МИД) Иньяцио Кассиса. "За" кандидатуру чиновника на посту главы государства отдали голоса 156 человек из 197 действующих законодателей.

Напомним, что новый лидер страны является уроженцем италоязычного кантона Тичино. Он родился 13 апреля 1961 года. До того, как стать политиком, он имел врачебную практику. Кассис говорит на четырех языках: английском, французском, немецком и итальянском. С 2021 года чиновник находился в должности вице-президента. Этот пост он совмещал с местом федерального советника по иностранным делам( с 2017 года). Кассис выступал в открытую полемику со швейцарским парламентом относительно запрещения ядерного оружия, а также споры возникали из-за пакта о миграционных потоках.

Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии.

Фото: Twitter / Ignazio Cassis



