Парламент Петербурга утвердил корректировку бюджета на 2022 год

Наибольшие споры вызвало решение о сокращении расходов на строительство метро на 17 млрд рублей.

В Петербурге утвердили корректировку бюджета на 2022 год в третьем чтении. Согласно второй редакции, доходы города составят 1 трлн 108 млрд рублей, а расходы достигнут 1 трлн 66 млрд рублей. Дефицит сократится до 42 млрд рублей.

Во втором чтении самой существенной поправкой стала губернаторская. Она предполагает дополнительное увеличение доходов на 33 млрд и расходов – на 21 млрд рублей. Внести такие изменения позволили уточнённые данные по налоговым поступлениям.

В результате затраты на покупку автобусов для ГУП "Пассажиравтотранс" выросли на 6,6 млрд рублей. 5,7 млрд добавили в Резервный фонд. Эти средства правительство сможет распределять без внесения изменений в закон о бюджете. На 4,1 млрд были увеличили расходы на зарплаты. Ещё 2 млрд добавили на поддержку промышленности и 1 млрд – на поддержку малого бизнеса.

Наибольшие споры вызвало решение о сокращении расходов на строительство метро на 17 млрд рублей. Это связано с тем, что новый подрядчик не успевает освоить выделенные средства.

Ранее треть петербуржцев знает и пользуется налоговыми льготами. Свыше 36 процентов респондентов признались, что часто пользуются налоговыми льготами.

Фото: Piter.tv

