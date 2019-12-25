Парламент Петербурга одобрил законопроект о "зимних террасах"

Эксперимент будет действовать несколько лет.

Депутаты Законодательного собрания одобрили большинством голосов законопроект, позволяющий кафе и ресторанам размещать уличные павильоны без проведения аукциона. Документ прошел первое чтение на заседании 17 марта.

Автором инициативы является Денис Четырбок. Таким образом депутат хочет поддержать отрасль, которая пострадала при пандемии.

Размещать павильоны смогут только стационарные кафе и рестораны. Их можно будет устанавливать на тех участках, которые определены в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2023-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства.

Фото: Piter.TV