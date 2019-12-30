В парламенте Абхазии приняли обращение к президенту с призывом о его отставке

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов, передает ТАСС.
Министры приняли это решения в связи с протестами в стране. Недовольные граждане ворвались в администрацию и заблокировали ее. Они потребовали отставки действующего главы Абхазии.
В парламенте сообщили, что ожидают действий со стороны Рауля Хаджимбы. Ранее до этого к нему отправили пять переговорщиков.
Ранее мы писали о том, что Киев недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока".
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