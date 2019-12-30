В парламенте Абхазии приняли обращение к президенту с призывом о его отставке

Отставку главы республики потребовали протестующие.

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов, передает ТАСС.

Министры приняли это решения в связи с протестами в стране. Недовольные граждане ворвались в администрацию и заблокировали ее. Они потребовали отставки действующего главы Абхазии.

В парламенте сообщили, что ожидают действий со стороны Рауля Хаджимбы. Ранее до этого к нему отправили пять переговорщиков.

Ранее мы писали о том, что Киев недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока".