Киев недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока"

Однако, глава компании "Оператор ГТС Украины" не считает это убытками.

Украина в связи с запуском "Турецкого потока" будет недополучать около $450 млн в год. Так на вопрос журналистов во время конференции ответил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Журналисты интересовались, какие убытки понесет страна из-за запуска Турецкого потока.

Сергей Макогон ответил, что Украина не понесет никаких убытков. Украина просто не заработает эти деньги, но ничего не потеряет при этом.

Стало известно, когда Путин откроет "Турецкий поток".