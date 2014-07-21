С 1 октября жители Адмиралтейского района смогут оформить парковочное разрешение

В зону районной платной парковки войдут 153 улицы и 11 тыс. машиномест.

С 1 петербуржцы, проживающие в Адмиралтейском районе города, смогут оформить документы на получение парковочного разрешения для пользования платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы

Со следующего месяца в зону платной парковку войдут 153 улицы, а также 11 тыс. машиномест. На данный момент она охватывает лишь Центральный район города – это 211 улиц и 16 тыс. машиномест. Сейчас в пределах района действуют 32 тыс. парковочных разрешений.

Напомним, что разрешение может получить собственник жилого помещения в границах зоны платной парковки, или лицо, зарегистрированное там. На одну квартиру должно приходиться не более двух разрешений.

Праковочное разрешение будет действовать не менее трёх лет: ля подачи соответствующих документов можно обратиться в личный кабинет регионального портала Госуслуг или МФЦ.

Ранее мы сообщили о том, что до конца 2022 года в Петербурге появится еще 10 км велодорожек.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга