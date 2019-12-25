До конца 2022 года в Петербурге появится еще 10 км велодорожек

Ранее в этом году открылась велодорожка в Репино.

До конца года протяженность велодорожек в Петербурге вырастет на 10 км. Сейчас в городе около 140 км велополос и велодорожек. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Одной из самых популярных является велодорожка на набережной реки Фонтанки. Проезд для велосипедистов нередко занимают автомобили. В сообществе велосипедистов и пешеходов "Пошли-поехали" призывают не проезжать мимо, а отправлять жалобы. Исполнительный директор ассоциации Герман Мойжес отметил, что пожаловаться можно в комитет по транспорту и ГИБДД,

В комитете по транспорту отмечают, что с тех пор, как парковка в Центральном районе стала платной, ситуация улучшилась. Отговорка: "Встал, потому что больше негде", теперь неактуальна.

Еще больше выделять велополосы пока не собираются.

Есть, во-первых, ГОСТы, которые определяют ту или иную разметку. Есть знаки, и их достаточное количество в центре города, которые говорят, что здесь велополоса, здесь запрет паркования. Михаил Курдяев, директор центра управления парковками Петербурга.

До конца года новые велодорожки появятся в Пушкинском, Московском и Красногвардейском районах.

Фото: Piter.tv