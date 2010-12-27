Парковку на Миллионной запретят на три дня из-за съемок фильма

Водители не смогут припарковать свой транспорт с 7 по 9 сентября.

Водители не смогут припарковать свой транспорт на Миллионной улице из-за съемок сказочного фильма "Новые приключения". Парковка будет запрещена с 12 часов 7 сентября до 23:59 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать в течение трех дней на Миллионной улице от дома №30 до дома №36, а также на набережной Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста и на 1-м Зимнем мосту. Автомобилистов просят заранее выстраивать свой маршрут.

Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись два трамвая.

Фото: Piter.TV