Паркинг у метро "Чёрная речка" перешёл в собственность "Газпрома"

Реконструкцию помещения под офис компании предварительно оценили в 6 млрд рублей.

У станции метро "Чёрная речка" в Северной столице планируют возвести ещё один офис компании "Газпром". Объект будет построен на территории бывшего паркинга, его реконструкция оценивается примерно в 6 млрд рублей. Об этом сообщило издание "Коммерсант-СПб".



Площадь паркинга, который приобрела корпорация, составляет 48,2 тыс. кв.м. Он расположен на Земледельческой улице. Конкретная сумма сделки и проект редевелопмента не разглашаются: по экспертной оценке, речь идёт о сумме 2,6 млрд рублей.

Аналитики добавили, что выбранная локация больше подходит не для офисной, для жилой застройки и возведения апартаментов бизнес-класса.

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