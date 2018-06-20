Сергей Иванов: четыре парка в Кировском районе соединят велодорожкой

Чиновник рассказал о планах по благоустройству территории для велосипедистов.

В Кировском районе появится единая велодорожка, которая соединит все местные парки. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на главу администрации Сергея Иванова. Специалист добавил, что также маршрут соединит район с Красносельским.

В ближайшее время чиновники доработают техническое задание для проектирования направления.

Проект предусматривает две составляющие. Первое – это предложение по маршруту самой дорожки. Велодорожка будет связывать четыре парка. Начиная от Воронцовского сквера, через парк Александрино и дальше будет уходить в Красносельский район. Это подразумевает пересечение с улично-дорожной сетью вдоль проспекта Ветеранов объясняет Сергей Иванов

Также специалист добавил, что трассу по проспекту Ветеранов обеспечат светофорами, чтобы движение было удобным не только для автомобилистов, но и для спортсменов на велосипедах. Реализация проекта запланирована на 2021 год.

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Фото: Piter.tv