КГИОП проверил разборку аварийных стен казармы Семеновского полка

Работа по сохранению объекта ведется без нарушений.

В КГИОПе проверили состояние бывших казарм Семеновского полка, расположенных около станции метро "Звенигородская". Чиновники прибыли с проверкой объекта после распространения информации о нарушениях при демонтаже стены. Однако, инстанция не выявила никаких проблем.

Специалисты отметили, что работа ведется в соответствии со стандартами по сносу. Все мероприятия зафиксированы в проектной документации. Сейчас сотрудники занимаются разбором аварийного фундамента, а также дворовых стен и торцовых фасадов. Отметим, что к концу ремонта архитектурное решение фасадов будет восстановлено.

Напомним. что историческую постройку решено было сохранить после четырех заседаний в КГИОПе. Рабочие не тронут лицевую стену казармы лейб-гвардии, но некоторые части конструкции придется снести ради безопасности. Лицевую стену разберут, а после восстановят в первозданном виде.

Фото: Piter.tv