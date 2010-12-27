В Петербурге намерены снести казарму лейб-гвардии Семеновского полка‍

Здание, расположенное на улице Звенигородской, 7, построили в конце XVIII века.

В Петербурге собираются снести казарму лейб-гвардии Семёновского полка. Соответствующая информация появилась на сайте Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Здание, расположенное на улице Звенигородской, 7, построили в конце XVIII века. В наше время его планировали сохранить для новой сцены Малого драматического театра, однако при строительстве на подрядчика завели уголовное дело. Компанию обвинили в хищении средств и отстранили от работ.

Историческое здание, согласно техническому заключению, теперь находится в аварийном состоянии. Как сообщают градозащитники, министр культуры Владимир Мединский подписал постановление о сносе казармы. Общественные организации города написали обращения с просьбой отменить это решение. Они направили копии документа председателю Правительства Дмитрию Медведеву, главе Администрации президента Антону Вайно и губернатору Георгию Полтавченко.

Фото: yandex.maps