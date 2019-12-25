Парки Петергофа и Пушкина откроются с 16 июня

Посещать парки граждане смогут при соблюдении социальной дистанции.

Во вторник, 16 июня, откроются парки Петергофа и Пушкина. Соответствующий приказ был подписан министром культуры Ольгой Любимовой.

Граждане могут посещать парки только при соблюдении социальной дистанции. При этом прогулки должны осуществляться в масках и перчатках. Стоит отметить, что дворец и музеи на территории заповедников по-прежнему закрыты.

Согласно документу, отдельными актами Минкультуры России может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за последние сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19.

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