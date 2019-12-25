Всего в городе от коронавируса погибло 392 человека.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19. Об этом сообщают в Telegram-канале "Петербург против коронавируса".

С начала пандемии в Северной столице от COVID-19 скончалось 520 человек. А за минувшие сутки в городе зафиксировали ещё 326 заражений коронавирусом.

Под наблюдением врачей в Петербурге 4 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что переливание плазмы спасло жизнь более 30 пациентам с коронавирусом в Петербурге.

Фото:Piter.TV