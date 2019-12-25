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В Петербурге за последние сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19
Сегодня, 10:39
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за последние сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19

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Всего в городе от коронавируса погибло 392 человека.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19. Об этом сообщают в Telegram-канале "Петербург против коронавируса".

С начала пандемии в Северной столице от COVID-19 скончалось 520 человек. А за минувшие сутки в городе зафиксировали ещё 326 заражений коронавирусом. 

Под наблюдением врачей в Петербурге 4 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что переливание плазмы спасло жизнь более 30 пациентам с коронавирусом в Петербурге.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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