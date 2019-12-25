Парк спецтехники Петербурга пополнили 28 новых машин для уборки улиц

Среди приобретенных машин числятся 22 автомобиля на базе КамАЗа от калужского производителя "Меркатор". Эти автомобили способны самостоятельно сметать и собирать грязь и мусор с городских дорог.

На прошлой неделе автопарк дорожных предприятий комитета по благоустройству Петербурга пополнился 28 новыми машинами. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Теперь комблаг располагает техникой для уборки дорог, площадей и узких улиц. Среди приобретенных машин числятся 22 автомобиля на базе КамАЗа от калужского производителя "Меркатор". Эти автомобили способны самостоятельно сметать и собирать грязь и мусор с городских дорог.

Кроме того, было приобретено 10 многофункциональных дорожных комбайнов, способных выполнять широкий спектр работ. Также был получен мультимобиль СК-12. Шесть таких машин, произведенных в Петербурге, предназначены для коммунальных нужд. Они прекрасно подходят для уборки больших площадей и благодаря компактным размерам могут легко маневрировать на узких улицах.

Ранее мы сообщили о том, что дорожные предприятия в Петербурге за неделю израсходовали 1 млн кубометров воды на очистку улиц.

Фото: Telegram / Комитет Красоты