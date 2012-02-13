Дорожные предприятия в Петербурге за неделю израсходовали 1 млн кубометров воды на очистку улиц

Обычно этого показателя достигали только осенью.

На прошлой неделе в Петербург вернулись дожди и грозы. За семь дней выпало 28 мм осадков, в основном в понедельник и на выходных. Скверы, парки и сады приняли влагу с благодарностью, как и дорожники, которым дожди помогают убирать улицы и проспекты, сообщили в комитете по благоустройству.

Дожди "замачивают" загрязнения, а коммунальная техника смывает их под напором воды. В этом году ранняя весна и жаркое лето привели к тому, что дорожные предприятия уже на прошлой неделе израсходовали 1 млн кубометров воды. Обычно этого показателя достигали только осенью.

Специалисты не намерены снижать темпы орошения, по прогнозам впереди ожидается новая череда жарких и сухих дней, так что полив улиц и зеленых насаждений будет продолжаться с прежней интенсивностью.

Ранее мы сообщили о том, что нейросеть выявила 164 ямы в Петербурге за год.

Фото: Telegram / Комитет Красоты