Гостиница рассчитана на 114 номеров и номеров-студий.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что парк-отель "Потемкин" в Царском Селе продан за 361 млн рублей. Об этом сообщает российский аукционный дом.

Отмечается, что торги проводили по поручению Агентства по страхованию вкладов. Объект представляет собой пятиэтажный гостиничный комплекс общей площадью 10,4 тысячи квадратных метра. Кроме того, владелец отеля также получит земельный участок площадью 2,3 га в Пушкине.

Известно, что в гостинице 114 номеров. Реконструкция здания завершилась в 2011 году.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный предложил петербуржцам вернуть Красногвардейскому переулку историческое название.

Фото:парк-отель "Потемкин"/вк