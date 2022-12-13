Парк флюгеров, созданных детьми, откроют в Гатчине

Проект организовала некоммерческая организация "Загвоздка" на средства гранта губернатора.

В Гатчине появится новое общественное пространство: воспитанники культурного центра "Загвоздка" создали парк флюгеров в рамках мероприятия по кинетическому творчеству. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Проект был организован на средства губернаторского гранта. Его участники своими руками сделали более 20 различных объектов и фигур из бумаги. Посетители мероприятия имели возможность освоить лекции по искусству и практические занятия по 3D-моделированию из бумаги и металлопластика.

Мероприятия были направленв на организацию в районе Загвоздка особого творческого пространства для детей и взрослых.

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Фото: Правительство Ленобласти

