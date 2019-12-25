Парк поколений в Тихвине благоустроят по гарантии

Жителей просят пресекать случаи вандализма.

В пятницу, 24 июля, комиссия в составе сотрудников ЖКХ и подрядчика работ по благоустройству тихвинского Парка поколений проверили территорию на предмет готовности и исполнения гарантийных обязательств. Об этом сообщила пресс-служба Тихвинского района.

Сейчас рабочие занимаются реставрацией дорожек для пешеходов и тактильной плитки для слабовидящих. Все мероприятия проводятся в рамках гарантийного соглашения.

Также в скором времени будут проведены работы по озеленению, засеян газон. Одно из деревьев, которое находится у площадки для барбекю, придется уничтожить: оно уже практически засохло из-за углей, которые оставляют под ним любители пикников.

Местных жителей призвали быть более аккуратными и не допускать случаев вандализма на обновленной территории.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге фотопанно "Бессмертный полк" заняло свое место в центре сквера Победы.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района