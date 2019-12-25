Фотопанно "Бессмертный полк" заняло свое место в центре сквера Победы

За последним этапом благоустройства проследили представители администрации Выборгского района.

В среду, 23 июля, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, заместитель главы администрации Выборгского района Андрей Голобородько и помощник главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Выборга Олег Лиховидов посетили сквер Победы, строительство которого подошло к финальному этапу. Руководители проследили за установкой центральной композиции - фотопанно "Бессмертный полк". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Рабочие установили листы с фотографиями ленинградцев-героев войны на конструкцию-основание. Для посетителей сквера уже созданы все условия – подготовлена площадка для отдыха с урнами и лавочками, установлены объекты освещения.

Кроме того, вокруг фотопанно было высажено 60 сербских елей. Вместе с 15-ю деревьями, высаженными на 4-ом километре Выборгского шоссе, они символизируют юбилейную дату великой Победы этого года.

Добавим, что благоустройство сквера Победы проходило по программе "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы рассказали о том, что в лесу под Выборгом обнаружены артефакты времен советско-финской войны.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО