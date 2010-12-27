Дорожка в Приморском районе составит 3,1 км.

Парк 300-летия и Приморский парк Победы свяжут новые велодорожки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, до конца 2019 года в Северной столице должны появиться 8 новых велосипедных маршрутов. Общая протяженность таких дорог составит 31 километр. Стоит отметить, что дорожка в Приморском районе составит 3,1 км.

В данный момент Городской центр управления парковками проводит конкурсы на размещение велодорожек, которые свяжут Приморский парк Победы и парк 300-летия.

Размещение новых велодорожек продлит велосипедное движение по Южной дороге от Теннисной аллеи до Яхтенного моста, а также по Приморскому проспекту от Яхтенной улицы до улицы Савушкина сказано в сообщении

На сегодняшний день в Приморском парке Победы велодорожки тянутся от улицы Рюхина до набережной Гребного канала.

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