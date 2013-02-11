В Петербурге могут соединить велодорожки во дворах и на улицах в единую сеть

В пятницу, 5 февраля, работники петербургского центра управления парковками обсудили идею соединения велодорожек во дворах и на улицах города.
Такую идею предложили представители одной из строительных компаний Петербурга: они показали наработки жилых кварталов, где обустраивают велодорожки. Застройщик уверен в перспективности инициативы соединения внутриквартальных маршрутов с городской велоинфраструктурой. Предложение встретили одобрительно. И.о. директора Центра управления парковками Дмитрий Ваньчков отметил, что стоит начать работать в этом направлении уже сегодня.
Это еще один шаг к созданию единой сети завершенных велосипедных маршрутов
отметил начальник отдела перспективного развития КРТИ Вячеслав Петров.
Ранее мы писали, что чиновники предложили отдавать петербургские участки под парковки в аренду без торгов.
Фото: Pixabay
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