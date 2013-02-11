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В Петербурге могут соединить велодорожки во дворах и на улицах в единую сеть
Сегодня, 20:58
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smirenny

В Петербурге могут соединить велодорожки во дворах и на улицах в единую сеть

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Инициативу обсудили в городском центре управления парковками.

В пятницу, 5 февраля, работники петербургского центра управления парковками обсудили идею соединения велодорожек во дворах и на улицах города.

Такую идею предложили представители одной из строительных компаний Петербурга: они показали наработки жилых кварталов, где обустраивают велодорожки. Застройщик уверен в перспективности инициативы соединения внутриквартальных маршрутов с городской велоинфраструктурой. Предложение встретили одобрительно. И.о. директора Центра управления парковками Дмитрий Ваньчков отметил, что стоит начать работать в этом направлении уже сегодня. 

Это еще один шаг к созданию единой сети завершенных велосипедных маршрутов

отметил начальник отдела перспективного развития КРТИ Вячеслав Петров. 

Ранее мы писали, что чиновники предложили отдавать петербургские участки под парковки в аренду без торгов.

Фото: Pixabay

Теги: благоустройство, велодорожки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Волков Павел
Сегодня 21:37

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