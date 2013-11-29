Париж готовит предложения для нового пакета санкций против России

Жан-Ноэль Барро находится с рабочим визитом на Украине.

Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новым ограничительным мерам для очередного пакета евросоюзовского санкционного давления против России. Соответствующее заявление сделал глава местного внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро, выступая в эфире радиостанции France Inter. Иностранный чиновник добавил, что говорит о запретах и ограничениях именно на региональном уровне, а не конкретно о Париже. По его словам, только совокупный экономический вес всех стран содружества позволяет им осуществлять попытки давления на РФ в координации с американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе.

В прошлый четверг мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить РФ прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить сделать это. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Французский дипломат добавил, что рассчитывает на скорейшее принятие нового пакета европейских санкций. Жан-Ноэль Барро добавил, что Париж "отвечал за 17-й пакет санкций, который был принят в мае".

Франция пригрозила России "самыми жесткими" за три года санкциями.

Фото: YouTube / France Inter