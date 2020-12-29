Парикмахерскую на Богатырском закрыли на два месяца за необработанные ножницы и отсутствие раковин

В салоне нашли множество других санитарных нарушений.

Петроградский районный суд Петербурга приостановил деятельность парикмахерской на Богатырском проспекте на 60 суток. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, заведение провинилось в плане санитарных требований.

Как выявило административное расследование, в парикмахерской "Mitch" ООО "Фен и Локон" не было помещения или места для дезинфекции и стерилизации инструментов с раковиной, а сами ножницы и расчески не обрабатывали, рискуя распространить по клиентам различные инфекции. Кроме того, в салоне не было туалетных столов с раковинами для мытья волос, хотя в помещении работали сразу три человека, также в парикмахерской не обустроили гардеробную, комнату приема пищи и отдыха, санузел, кладовые, комнату для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос. Выяснилось, что помещение вовсе не было подключено к канализации, в нем отсутствовало централизованное водоснабжение. Не устроило расследователей и то, что на рабочих местах мастеров отсутствовало по три минимальных набор типовых инструментов для обслуживания одного клиента.

Ранее мы писали, что обиженного отказом продавцов петербуржца оштрафовали за разбитую витрину в магазине.

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