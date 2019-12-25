Обиженного отказом продавцов петербуржца оштрафовали за разбитую витрину в магазине

В тот майский вечер мужчина заявился в магазин за второй порцией алкоголя уже пьяным.

Сестрорецкий районный суд Петербурга оштрафовал на 25 тысяч рублей горожанина Юрия Милютина. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчина признан виновным в вандализме и хулиганстве.

Установлено, что в одним майским вечером пьяный Милютин заявился в магазин "Магнит" на улице Мосина в Сестрорецке и разбил камнем несколько стеклянных витрин. Из хулиганских побуждений мужчина повредил имущество магазина на общую сумму свыше 11 тысяч рублей. Как пояснил подсудимый, полностью признавший вину, в тот день он хотел купить сигареты и алкоголь для посиделок дома, однако кассир отказала пьяному покупателю. Этот поступок глубоко задел и обидел Милютина, поэтому он вышел на улицу, нашел камень и бросил его в витрину. Кассир сразу же вызвал охрану, и мужчину догнали полицейские.

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Фото: Piter.TV