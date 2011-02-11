Парфюм под видом фильтров для воды пытались провезти из Литвы в Петербург

Незаконный груз был изъят.

Во вторник, 6 апреля, на Южном таможенном посту Петербурга затормозили груз, в документах которого заметили несостыковки. Как оказалось, из Литвы везли 89 коробок парфюма под видом фильтров для воды.

В пресс-службе таможни города отметили, что в транзитной декларации значились фильтр-картридж для умягчения воды от солей, оборудование для фильтрования и очистки воды, воздуха, а также смола ионообменная. Естественно, указанный товар обнаружен не был. Зато сотрудники обнаружили 1 918 флаконов с парфюмерией и 500 бумажных пакетов. На упаковке отмечено, что туалетная вода изготовлена во Франции.

Таможенники изъяли 419 килограмм груза. Его могут и не вернуть производителю, поскольку, согласно ч. 3 статьи 16.1 КоАП РФ (по ней возбудили дело), наказанием за преступление может послужить конфискация товара.

Ранее мы писали, что петербургские таможенники пресекли незаконный ввоз антикварной мебели.

Фото: пресс-служба петербургской таможни