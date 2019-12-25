Петербургские таможенники пресекли незаконный ввоз антикварной мебели

Мебель сопровождалась недействительными документами.

Петербургская таможня выявила незаконный ввоз антиквариата на Василеостровском таможенном посту. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, мебель и прочие ценные предметы сопровождались недействительными документами.

Товары, поступившие на таможню, представляли собой бывшие в употреблении предметы мебели и интерьера, упакованные в непрозрачную плотную пленку, всего их оказалось 250. Вся партия именовалась "предметами коллекционирования по этнографии и истории". Декларант представил к таможенному оформлению заключение эксперта, согласно которой все предметы относились к культурным ценностям и освобождались от уплаты НДС при ввозе. Однако таможенники выяснили, что эксперт осмотрел лишь 4 из 250 грузовых мест, поэтому документ признали недействительным, а льготу – неправомерно заявленной.

После уплаты НДС антикварную мебель выпустили для внутреннего потребления. Таможенники передали информацию о преступлении в органы внутренних дел.

Фото: пресс-служба СЗТУ