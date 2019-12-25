Малознакомый парень побил и изнасиловал петербурженку в подъезде на Садовой

Полиция задержала насильника вечером того же дня.

Днем 14 августа в полицию обратилась 19-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, девушка рассказала о пережитом изнасиловании.

Как выяснилось, утром в подъезде дома №25 по Садовой улице, прямо рядом с одной из квартир, на девушку напал малознакомый по имени Муса. Парень сначала несколько раз ударил девушку рукой по голове и ударил пострадавшую головой о стену, затем изнасиловал.

Вечером того же дня полиция задержала подозреваемого в насилии парня на улице Марата. Им оказался 18-летний неработающий гражданин РФ. Парень задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что петербургский телефонный развратник нашел новую юную жертву.

Фото: pixabay