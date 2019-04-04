Петербургский телефонный развратник нашел новую юную жертву

Сейчас мужчину, вымогавшего снимки интимного характера у школьницы, ищут.

Вечером 10 августа в полицию обратилась 48-летняя петербурженка, живущая на проспекте Косыгина. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала правоохранителям, что ее 13-летняя дочь стала жертвой телефонного развратника.

Как выяснилось, в тот же день девочка пожаловалась матери на звонки от неизвестного мужчины. Незнакомец предлагал школьнице прислать интимные фотографии, чтобы заработать, и оказался настойчивым: за два часа, с 21.00 до 23.00, мужчина позвонил не один раз. Полиция разыскивает неизвестного, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в похожую ситуацию попала юная жительница Лужского района Ленобласти. Не исключено, что докучать ей мог тот же самый мужчина: незнакомец также звонил поздним вечером и предлагал прислать фотографии ню.

Фото: pxhere