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Совратитель несовершеннолетних из Тосно приговорен к пяти годам лишения свободы
Сегодня, 12:49
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KaterinaKono13

Совратитель несовершеннолетних из Тосно приговорен к пяти годам лишения свободы

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Срок совратитель будет отбывать в колонии общего режима. 

Начиная с сентября месяца 2017 года по март минувшего года (включительно) мужчина из Тосно 32 лет переписывался на темы интимного характера с 12-летней девочкой-подростком из Нового Уренгоя. После чего мужчина начал рассылку обнаженных фото девушки по соцсетям.

В ходе следствия в квартире гражданина был произведен обыск, где нашли и изъяли электронные средства связи, содержащие сведения, подтверждающие вину подсудимого.

По решению суда гражданина из Тосно приговрили к 5 годам лишения свободы. Срок совратитель будет отбывать в колонии общего режима. 

Источник: сетевое издание "Ivyborg.ru"

Теги: маньяк, новости ленобласти, совратитель, тосно
Категории: Новости Ленинградской области,

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