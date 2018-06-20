Совратитель несовершеннолетних из Тосно приговорен к пяти годам лишения свободы

Срок совратитель будет отбывать в колонии общего режима.

Начиная с сентября месяца 2017 года по март минувшего года (включительно) мужчина из Тосно 32 лет переписывался на темы интимного характера с 12-летней девочкой-подростком из Нового Уренгоя. После чего мужчина начал рассылку обнаженных фото девушки по соцсетям.

В ходе следствия в квартире гражданина был произведен обыск, где нашли и изъяли электронные средства связи, содержащие сведения, подтверждающие вину подсудимого.

По решению суда гражданина из Тосно приговрили к 5 годам лишения свободы. Срок совратитель будет отбывать в колонии общего режима.

Источник: сетевое издание "Ivyborg.ru"